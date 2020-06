Kriegsveteran (97): „Mein Schädel flog fast weg“

„Bombe gar nicht explodiert?“

April 1945: Bei Pielau an der Ostsee, einem der letzten Stützpunkte des Schiffs von Lorenz Heidelberger, kommt es neuerlich zu einem Gefecht. Ein Flugzeug steuerte auf das Schiff zu. „Schon bald erkannte ich, wie die Bomben genau in unsere Richtung geschmissen wurden“, erinnert sich Heidelberger. „Der Befehl lautete: ‚In Deckung!‘ Ich saß auf meinem Sitz und habe auf das Ende, also auf die Explosion gewartet. Ich habe die Arme verschränkt und auf den Kopf gelegt. Meine letzten Gedanken galten meiner Familie daheim. Was werden meine Frau und meine Kinder machen, wenn ich nicht mehr nach Hause komme, dachte ich. Dann hörte ich schon die Bombe direkt über mir vorbeizischen. Ich fragte mich: ‚Ist die Bombe gar nicht explodiert?‘ Ich drehe meinen Kopf also zur Seite und sehe plötzlich neben der Bordwand die Bombe explodieren. Reflexartig habe ich den Kopf wieder auf die andere Seite gedreht. Da spürte ich schon einen heftigen Stoß am Stahlhelm. Der Luftdruck hat mich vom Sitz geworfen. Ich griff mir an den Kopf. Gottlob kein Blut. Aber ich konnte meinen Finger in den Stahlhelm legen, weil eine Delle drin war. Ein Abpraller hatte sich in den Helm gebohrt. Hätte ich den Kopf nicht zur Seite gedreht, wäre der Abpraller genau in meinem Gesicht gelandet."