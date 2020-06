Deutschland plant Recht auf schnelles Internet

Die deutsche Bundesregierung will Bürgern ein Recht auf schnelles Internet einräumen, das 2021 in Kraft treten könnte und Provider dazu verpflichten würde, auch in abgelegeneren Gebieten flotte Internetdienste anzubieten. Liefert der Provider nicht die versprochene Bandbreite, soll der Kunde das Recht auf Preisminderung bekommen.