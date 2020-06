Deutsche Liga plant Saisonstart mit Zuschauern

Erste Lockerungen

Auch in Österreich ist eine Lockerung der Zuschauerregelungen bereits Thema von Gesprächen zwischen Bundesliga und Gesundheitsministerium gewesen. Klares Ziel der Liga ist es, nächste Saison mit möglichst vielen Zuschauern zu starten. Begrenzungen sollte es laut Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer, wenn überhaupt nötig, nicht in absoluten Zahlen, sondern höchstens in relativen anhand der jeweiligen Stadioninfrastruktur geben. Für die laufende Saison wird an den Geisterspielen in Österreich vorerst nicht mehr gerüttelt - auch wenn ab 1. Juli im Freien wieder Veranstaltungen mit 500 Zuschauern möglich wären.