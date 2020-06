Überraschung! James Bond ist im neuen Film Papa

Jahrzehntelang galt er als notorischer Frauenheld, der es mit keiner so richtig lange aushält. Konsequenzen gab es für den Agenten mit der Erkennungsnummer 007 noch nie - bis jetzt. Glaubt man aktuellen Medienberichten, wird James Bond in seinem neuen Film „No Time To Die“ kurzerhand zum Vater eines fünf Jahre alten Mädchens erklärt ...