„Gibt sicher Imageschaden, aber nicht nachhaltig“

Optimistischer Blick Richtung Sommer

Phleps geht jedenfalls optimistisch in die anstehende Sommersaison, es gehe wieder bergauf. So lautet auch die Kernbotschaft der neuen Kampagne der Tirol Werbung, die Optimismus und Zuversicht vermitteln soll. Im Juli und August habe man bereits eine „sehr gute Buchungslage“. Auch die Arbeitsmarktsituation im Fremdenverkehr, der nach wie vor am stärksten von Arbeitslosigkeit in Tirol betroffen war, werde sich positiv verändern.