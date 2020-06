Atalanta-Coach war mit CL-Reise „unverantwortlich“

„Er hätte nicht reisen dürfen, aber das fällt in die Verantwortung eines jeden einzelnen“, sagte Barcelo gemäß der Nachrichtenagentur Europa Press. Auf jeden Fall sei klar, dass es notwendig war, das Achtelfinal-Rückspiel am 10. März in Valencia als Geisterspiel ohne Zuschauer auszutragen. Zugleich bescheinigte Barcelo dem Italiener jedoch auch Mut, seinen Fehler zugegeben zu haben.