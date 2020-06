Durststrecke beendet - „Zauberfußball“ weit weg

In Erinnerung blieb, dass bis auf einen Kopfball von Max Sax nach elf Minuten lange keine wirkliche Torchance bei den Favoritnern zu Buche stand - während die Admira alleine durch Sinan Bakis fast schon vorlegen hätte müssen. Der Stürmer scheiterte im Finish noch einmal an Pentz. Einen Abend zum Vergessen aus Sicht des elffachen Saison-Torschützen rundete eine unnötige Gelbe Karte ab. Bakis wird dem Vorletzten deshalb am Samstag zu Hause gegen Tabellennachbar Mattersburg gesperrt fehlen.