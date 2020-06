Wo steirische Bischöfe die letzte Ruhe fanden

Fürstbischof Martin Brenners Tod am 14. Oktober 1616 kam zu einer ungünstigen Zeit. Er war am Landgut Retzhof bei Leibnitz verstorben, wohin sich der Geistliche im Sommer davor zurückgezogen hatte. Die Steiermark steckte gerade mitten in den Vorbereitungen für den Landtag am 10. November, weshalb man die feierliche Beisetzung des Gegenreformators um einen Monat verschieben musste. Brenner wurde einbalsamiert, am Tag des Landtags nach Seckau überführt und schließlich am 11. November 1616 in der Bischofskapelle des Stiftes beigesetzt. Dort, am früheren Bischofssitz der Diözese, ruht er noch heute.