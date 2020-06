„Ich besiegte Federer und dann kam das Heroin“

Gnjatovic war in den neunziger Jahren die größte Tennis-Hoffnung in Serbien. Der Vater von Novak Djokovic, Srdjan Djokovic, sagt, er war das größte Talent, das er je gesehen hatte. Er war schon mit 16 U-18-Meister von Serbien, im Einzel und im Doppel. In den Juniorenturnieren hatte er den Russen Marat Safin und den Spanier Fernando Gonzalez besiegt. Doch der Spitzensport und der Ruhm hat ihn in schlechte Kreise gebracht.