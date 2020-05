Atemnot! „Ich hab keine zehn Meter geschafft!“

Demütig

Umso demütiger hat Rodgers jetzt auch wieder seine Arbeit bei Leicester aufgenommen. “Man lernt, es zu schätzen, gesund und fit zu sein.„ Und er fühlt sich, da die Premier League einen Re-Start Mitte Juni anpeilt, auch sicher: “Wir haben das Glück, im Fußball zu arbeiten. Wir sind nie in der Kabine, immer an der Luft, werden zweimal pro Woche getestet„, so Rodgers. “Es gibt für uns keinen Grund, unseren Job nicht zu erledigen."