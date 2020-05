39 Leichen in Lkw: Schlepperring-Boss verhaftet

Erst diese Woche 26 Verdächtige in Frankreich und Belgien festgenommen

Im Zuge der Ermittlungen waren am Dienstag in Frankreich und Belgien bereits 26 Menschen festgenommen worden. In beiden Ländern wurde gegen die Verdächtigen Anklage erhoben, unter anderem wegen Menschenhandels und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Die Verdächtigen sollen über Monate täglich mehrere Dutzend Migranten aus Südostasien, insbesondere aus Vietnam, beherbergt und illegal geschleppt haben. Vermutlich waren auch die 39 Opfer auf diesem Weg ins Land geschmuggelt worden. Ein weiterer Verdächtiger wurde zuletzt in Irland festgenommen.