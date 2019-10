England: 39 Leichen in Lkw-Container entdeckt

BKA: „War nur eine Frage der Zeit, bis so etwas wieder passiert“

Dass es nun in England wieder zu einer derartigen Tragödie kam, kommentierte am Mittwoch auch das österreichische Bundekriminalamt. „Ich habe es befürchtet, es war nur eine Frage der Zeit, bis so etwas wieder passiert“, sagte Gerald Tatzgern, Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität und des Menschenhandels. Laut Tatzgern würden in Europa derzeit „relativ viele Behältnisschleppungen registriert. Um 400 bis 1.500 Euro, je nach Route, steigen Flüchtlinge in solche Container ein“.