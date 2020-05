Starek: „Nach Krankl durfte nichts mehr kommen“

Die sagenumwobene Aktion

Im Podcast (zu hören in voller Länge oben) schildert er diese Angelegenheit ebenso ausführlich wie den vielleicht legendärsten und berüchtigsten Zwischenfall seiner Karriere. Wacker Innsbruck gegen Rapid am Tivoli 1971. Gustl Starek wird nach einer Reiberei mit seinem Gegenspieler ausgeschlossen, sein Gegenspieler aber nicht. Eine Ungerechtigkeit im Empfinden des heißblütigen Offensivkünstlers. „Ich bin danach nicht in die Kabine gegangen, sondern habe mich auf die Ersatzbank gesetzt. Das war ein Fehler.“ Denn der Ausgeschlossene wurde von den aufgebrachten Innsbruck-Fans weiter auf die Palme gebracht. So lange, bis es Starek reichte. Er gibt zu: „Ja, ich habe eine Arschbacke freigelegt und mir draufgeklopft. Daraufhin sind die Zuschauer natürlich ausgerastet. Das hat mir gefallen, also hab ich es gleich noch einmal gemacht“, lacht der heute 75-Jährige.