Chancenloser Chef! Formel-1 verschiebt Silverstone

Während der Auftakt in der Steiermark immer wahrscheinlicher wird, bastelt die Geschäftsführungder „Königsklasse“ rund um Liberty-Media-CEO Chase Carey und Formel-1-Sportchef Ross Brawn weiterhin fieberhaft am WM-Kalender. Und wie die „Krone“ erfuhr, wurde der auf Österreich folgende Doppelpack in Silverstone bereits verschoben. Selbst Interventionen von Regierungschef Boris Johnson dürften nicht gereicht haben. Denn in dem jüngsten provisorischen Kalender folgt eine Woche nach Spielberg das Rennen am ungarischen Hungaroring, erst danach soll es am 2. und 9. August in Silverstone sowie Barcelona (16. 8.) und Hockenheim weitergehen.