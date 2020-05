Türkischer Boxer ersticht Freundin wegen Trennung!

Besonders tragisch: Der Boxer soll schon früher gegenüber seiner Freundin gewalttätig geworden sein, was den Trennungswunsch von Senpinar nicht gerade abgeschwächt haben dürfte. Offenbar war die 25-Jährige erst vor zwei Wochen bei der Polizei vorstellig geworden - was jedoch zu keinem konkreten Ergebnis mehr führen sollte. Gewalt gegen Frauen ist in der Türkei ein verbreitetes Problem. Nach Angaben der Plattform „Wir werden Frauenmorde stoppen“ wurden im vergangenen Jahr 440 Frauen von Männern getötet - in mehr als einem Viertel der Fälle waren die Ehepartner die Täter.