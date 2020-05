Matthäus: Zu diesem Klub sollte Götze wechseln

Unter Lucien Favre passte Götze nicht mehr ins BVB-System. Der Trainer soll bei seiner Zukunftsentscheidung ein wichtiger Aspekt sein, betont Matthäus. „Bei ihm ist das Thema Geschwindigkeit. Du musst die Position für ihn finden und vor allem musst du als Trainer ihm das Selbstvertrauen geben. Das hatte er in Dortmund in den letzten Jahren nicht unbedingt, auch bei Bayern München nicht“, so der 57-Jährige über den Offensivmann. „Das zurückzubekommen, ist ein langer Weg, aber ich traue es ihm zu, dass er zumindest einer Mannschaft wieder helfen kann.“