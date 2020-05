Die Freiheit zwischen Bergen und Badeseen genießen

Kärnten hat alles, was Radfahrer glücklich macht. So zum Beispiel die „Große Kärnten Seen Schleife“. Die 340 Kilometer lange Runde, die eigentlich eine Doppelschleife ist, führt abwechselnd an zehn Seen oder an den Flussufern der Gail oder Drau entlang zu idyllischen Aussichtsplätzen - der Weg führt u.a. am Millstätter See, Faaker See, Ossiacher See, Wörthersee, Klopeiner See, Pressegger See und Weißensee vorbei. Die Radstrecken könnten nach Belieben kombiniert werden.