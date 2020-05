Wohnbaukosten im April leicht gestiegen

In den drei Tiefbau-Sparten sanken mit Ausnahme des Siedlungswasserbaus (Teuerung von 0,2 Prozent) erneut die Baukosten im Jahresabstand, geht aus den am Freitag publizierten Berechnungen der Statistik Austria hervor. Im Straßenbau betrug der Rückgang 1,7 Prozent, im Brückenbau 1,6 Prozent. Spürbar nachgegeben haben die Kosten für die Warengruppe „Diesel, Treibstoffe“, was sich vor allem auf den Straßen- und den Brückenbau auswirkte. Billiger seien auch die durch Stahlprodukte geprägten Warengruppen und bituminöses Mischgut geworden.