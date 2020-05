Fledermäuse erschaffen „Turboviren“!

Wieso sind die neuen Coronaviren deutlich ansteckender als ihre Vorgänger? Dafür sind Fledermäuse verantwortlich. Zu diesem Schluss kamen Forscher in Kalifornien im Rahmen einer aktuellen Studie. Sie enträtselten, warum diese Tiere Viren wie Ebola und eben Corona so gefährlich für Menschen gemacht haben. Die Antwort gleich vorweg: Fledermäuse züchten gleichsam „scharfe“ Viren, weil sie über ein Immunsystem verfügen, welches diese Erreger besonders gut in Schach hält. Wogegen sich die Eindringlinge natürlich heftig zur Wehr zu setzen versuchen und dadurch immer stärker werden. Dass neu auftretende Viren meistens ursprünglich von Tieren wie Vögeln, Schweinen oder Nagetieren stammen, ist bekannt. Doch besonders aggressive Krankheitskeime wie Ebola, Marburg oder das aktuelle Coronavirus haben sich grundsätzlich Fledermäuse als Wirte ausgesucht. Durch direkten Kontakt, aber auch über andere Tiere als Zwischenträger, greifen sie uns an und lösen fallweise sogar Pandemien aus.