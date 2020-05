Sportverletzungen: Auf die Plätze, fertig, aua ...

Den unbequemen Esstischsessel am improvisierten Schreibtisch hinter sich lassen und mit dem Mountainbike stundenlang durch die Wälder radeln oder endlich wieder ausgiebig laufen gehen. Das wünschen sich nun viele. Aber „Halt!“, nur nicht übertreiben, falscher Ehrgeiz hat Platzverbot! Versuchen Sie nicht die Wochen der Bewegungslosigkeit in ein paar Tagen gut zu machen - das funktioniert ohnehin nicht! Wer vorher zum Beispiel drei Kilometer am Stück gelaufen ist, sollte nun vorerst eine kurze Strecke zum Eingewöhnen wählen. Schwierigkeit, Belastung und Geschwindigkeit von Woche zu Woche langsam steigern. Nach längerer Inaktivität ist es jetzt umso wichtiger, sich vor dem Training aufzuwärmen und seine Muskeln zu dehnen - diese sind nun besonders empfindlich. Am Ende der Einheit das „Cool Down“ nicht vergessen! Ebenso auf die richtige Sportausrüstung (etwa Schuhe) achten.