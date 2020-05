Eine Woche noch: Kainz und Co. gehen in Quarantäne

Der 1. FC Köln begibt sich gut eine Woche vor dem Wiederbeginn des Spielbetriebs in der deutschen Fußball-Bundesliga in Quarantäne. Das Klub von ÖFB-Teamspieler Florian Kainz bezog unmittelbar nach dem ersten gemeinsamen Teamtraining seit der rund zweimonatigen Corona-Zwangspause am Donnerstag ein Hotel in der Kölner Innenstadt am Heumarkt.