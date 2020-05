Teamtraining: 2 Erstligisten noch ohne Erlaubnis

Bisher dürfen die beiden Bundesligisten SC Freiburg und TSG 1899 Hoffenheim sowie die Zweitligisten VfB Stuttgart, 1. FC Heidenheim, SV Sandhausen und Karlsruher SC aufgrund der Coronavirus-Krise nur in Kleingruppen trainieren. Klubs in anderen deutschen Bundesländern dagegen waren teils schon in kompletter Mannschaftsstärke in das Training eingestiegen.