Vorsicht vor Kripo-Trick am Telefon

Vorwiegend ältere Personen in der Stadt Salzburg und im Pinzgau bekamen einen Anruf von einem „falschen Polizisten“. Der Unbekannte wollte so an verschiedene Daten und Informationen über Bankgeschäfte kommen. Mehrere legten auf. Einer betagten Frau (90) aus Zell am See konnte er aber Informationen über die Bank und ihre Sparbücher entlocken. Zu einem Schaden kam es nicht.