Michael Gogl gewann Online-Rennen der „Zwift-Tour“

Michael Gogl hat am Dienstag in einem Online-Rennen selbst dem Olympiasieger keine Chance gelassen! Der Oberösterreicher gewann das zweite Rennen der „Zwift Tour for All“ vor Greg Van Avermaet und Querfeldein-Weltmeister Mathieu van der Poel. Auf dem Balkon seiner Wohnung in Linz radelnd, distanzierte Gogl den Belgier mit einem langen Sprint um zwei Sekunden.