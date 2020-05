SPÖ-Befragung: Ludwig legt Latte auf zwei Drittel

Von einer Mehrheit gehe er jedenfalls aus, so Ludwig am Tag vor der Bekanntgabe. Das Mitgliedervotum über die Vorsitzende an sich zog Ludwig erneut in Zweifel: „Sie wissen ja, ich hätte eine solche Frage nicht für notwendig erachtet“, schließlich sei Rendi-Wagner mit mehr als 97 Prozent der Delegiertenstimmen gewählt. Sie habe aber „ein klares Votum der Mitglieder als zusätzliche Unterstützung“ gewollt.