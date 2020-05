Prohaska: Der schlimmste Tag in meiner Karriere

Wir bestritten am 3. Mai 1978 im Europapokal der Pokalsieger in Paris das Endspiel gegen Anderlecht. Natürlich hatten wir auf dem Weg dorthin auch Glück, entschieden zwei Elfmeterschießen für uns. Wir lösten eine unglaubliche Euphorie aus. Im Semifinal-Heimspiel gegen Dinamo Moskau feuerten uns 72.000 (!) Zuschauer an - in der Liga hatten wir damals knapp 5000. Und auch nach Frankreich kamen über 15.000 Anhänger mit, obwohl das damals wirklich teuer war.