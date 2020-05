Unfall auf Autobahn forderte zwei Verletzte

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag auf der Inntalautobahn in Mils bei Hall in Tirol. Nachdem ein Bulgare (48) seinen Lkw auf dem Verzögerungsstreifen eines Parkplatzes angehalten hatte, krachte ein 61-jähriger Einheimischer gegen das Heck des Transporters. Der Wagen wurde dadurch zurück auf die Autobahn geschleudert, wo er dann noch mit einem anderen Fahrzeug kollidierte.