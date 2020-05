IOC-Geld für sechs österreichische Sportler

Mit einem Solidaritätsprogramm in Höhe von 57 Millionen Dollar, umgerechnet 52,57 Millionen Euro, will das Internationale Olympische Komitee (IOC) die Mehrkosten durch die Verschiebung der Sommerspiele 2020 in Tokio auf 2021 lindern. Unter den rund 1.600 Sportlern, die direkt unterstützt werden, befinden sich auch sechs österreichische Athleten.