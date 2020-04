Berger sauer auf Audi: „Situation ist verschärft“

„Hier hätten wir uns - gerade in Corona-Zeiten - ein Vorgehen im Sinne unserer gemeinsamen Gesellschaft gewünscht“, sagte der 60-jährige ehemalige Formel-1-Pilot. „Nun ist die Situation zusätzlich verschärft. Wir möchten so schnell wie möglich Planungssicherheit für die Teams, die Hunderttausenden Fans, die Sponsoren und alle Mitarbeiter schaffen, deren Arbeitsplätze an der DTM hängen“, fordert Berger. Denn die Zukunft der DTM steht nun auf sehr wackeligen Beinen. Schließlich bleibt jetzt nur doch BMW als einziger Hersteller.