Strobl in neuen Rollen: Die Katze auf der Pirsch

30 Angusrinder können warten

Daheim in Gerlamoos brauchen 30 Angusrinder die Aufmerksamkeit des Hausherren. Deren feines Fleisch kommt als Tafelspitz in Gourmetrestaurants auf den Tisch. Auch dem Unternehmer Strobl fehlen nun natürlich Abnehmer. „Aber meine Rinder können noch ein bisschen wachsen“, nimmt es Fritz locker. Dazu ist der 47-Jährige Teilhaber einer Firma für Jagd und Fischereibedarf und als Aufsichtsjäger demnächst wieder in seinem Revier in Kärnten unterwegs. Auch die Söhne Simon (18) und Mario (22), beide Hobbyskifahrer, sind derzeit am elterlichen Hof. „Wir halten uns schon brav an alle Vorschriften, aber fad wird’s nicht“, lacht Fritz.