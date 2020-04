Deutschland greift durch: Führerscheine in Gefahr!

Zu schnell fahren, falsch parken, in zweiter Reihe anhalten - in Deutschland kommen Autofahrer, die es mit dem Gesetz nicht so genau nehmen, bisher meist relativ glimpflich davon. Doch ab 28. April ist Schluss mit lustig, dann treten Änderungen der Straßenverkehrsordnung in Kraft: Übertretungen werden drastisch teurer, und wer 21 km/h zu schnell fährt, muss den Führerschein abgeben.