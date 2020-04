Home-Office-Draft der NFL wird fast zu einer Farce

Beim Draft dürfen die NFL-Teams aus den Nachwuchsspielern auswählen. Die schlechtesten Mannschaften bekommen die größte Auswahl. Top-Teams, wie die New England Patriots, mit Trainer Bill Bellichick oben im Bild, kommen erst in den nächsten Tagen dran. So will die Liga über Jahre hinweg gesehen für Chancengleichheit sorgen, die Entscheidungen sind entsprechend wichtig und bis ins Detail durchkalkuliert. Die Mannschaften dürfen ihre Positionen tauschen. In diesem Jahr passiert wegen der Coronavirus-Krise alles online. Da kann man auch gemütlich von der Yacht mitmachen, wie Dallas-Cowboys-Präsident Jerry Jones feststellte.