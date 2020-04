Android-Handy als Webcam am PC nutzen: So geht‘s!

DroidCam als Webcam-Hardware auswählen!

Unabhängig davon, ob die Verbindung via WLAN oder USB hergestellt wurde, muss die Smartphone-Webcam in einschlägigen Videokonferenz-Tools noch als Video-Hardware eingestellt werden. Navigieren Sie dazu in der Videokonferenz-App Ihrer Wahl in die Einstellungen und wählen Sie als Webcam DroidCam Source 2 oder 3 aus. Das Bild vom Handy - zwischen Front- und Hauptkamera wechselt man in den DroidCam-Einstellungen am Handy - sollte jetzt in der Anwendung verwendet werden.