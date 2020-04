Eishockey-Liga hat einen neuen Titelsponsor

„Aktuell arbeiten wir an Plan A“

Vor allem aber steht die Frage im Raum, wie die Liga unter den aktuellen Einschränkungen aufgrund der Corona-Krise in die Saison starten kann. „Aktuell arbeiten wir an Plan A, der es ab September möglich machen soll, erste Ligaspiele auszutragen. Wir sind aber weiterhin davon abhängig, wie sich die Rahmenbedingungen in Europa entwickeln. Mit dieser Herausforderung gehen wir sehr gewissenhaft um und werden versuchen bestmögliche Entscheidungen zu treffen, um die kommende Saison ohne oder mit so wenig Einschränkungen wie möglich starten zu können“, erklärte Liga-Geschäftsführer Christian Feichtinger.