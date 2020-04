Dominic Thiem kehrt auf den Tennis-Platz zurück!

Interessant ist für ihn ein von Serena-Williams-Coach Patrick Mouratoglou angedachtes Millionenturnier im Tenniscamp Mouratoglou. Unter Berücksichtigung von „social distancing“ und Erstreckung auf fünf aufeinanderfolgende Wochenenden soll ab Mitte Mai ein Einladungsturnier in dessen Akademie in Frankreich gespielt werden. So etwas würde Wolfgang Thiem als möglichem Einsatz für seinen Sohn eher vorschweben als etwa Matches in der heimischen Tennis-Bundesliga. „Wenn du dort gegen einen Goffin, einen Tsitsipas spielen kannst...“, erklärt Thiem.