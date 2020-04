Quarantäne-Verstoß: Real-Star droht Haftstrafe

„Finde es sehr schade“

Der Real-Angreifer wehrte sich gegen die Vorwürfe. Ihm habe es an Anweisungen gefehlt, wie er sich in dieser Situation verhalten sollte. Ihm war nicht bewusst, dass er das Haus auch nicht für nötige Einkäufe verlassen durfte. „Ich finde es sehr schade, dass ich in diesen Tagen das Hauptthema bin. Ich finde es sehr schade, dass ständig über mich geschrieben wird - und nicht über diejenigen, die in dieser Krise die Protagonisten in diesem Kampf sind: die Ärzte und alle, die im Gesundheitsbereich arbeiten“, schrieb Jovic via Instagram.