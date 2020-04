Einbruch in Rohbau: Mehrere Tausend Euro Schaden

Die Täter brachen in die Baustelle eines Mehrparteienhauses in der Karl-Huber-Gasse ein. Dabei brachen sie die Tür zum einem Lagerraum auf und gelangten so ins Objekt. Aus den Verteilerschränken von 25 Wohnungen sowie aus einem Technikraum ließen sie Schutzschalter und Sicherungsautomaten mitgehen, die teils bereits installiert waren.