Corona: Warum viele jetzt mehr Alkohol trinken

Was ist die Lösung?

Ein Suchtmittel ist ein Mittel, das uns hilft, unangenehme Gefühle zu verdrängen. D.h., wenn ich etwas trinke, fühlt es sich kurz besser an. Was aber nicht heißt, dass es besser ist. Paradox: Schlechte Gefühle fühlen sich zwar nicht gut an, sind manchmal aber gut. Wir müssen lernen, unangenehme Gefühle auszuhalten und über andere Möglichkeiten zu regulieren, wie Sport oder gesunde Ernährung. Zum Beispiel ist Langeweile zwar ein unangenehmes Gefühl, aber gleichzeitig ein Zeichen dafür, dass Zeit und Raum für sinnvolle Möglichkeiten vorhanden sind. Von der Leere in die Fülle!