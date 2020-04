Hertha-Profis müssen schon wieder in Quarantäne

Wie die deutsche „Bild“ berichtet, fehlten Stark und Kollege Marius Wolf nun jedoch beim Training der Berliner, die erstmals seit drei Wochen eine Einheit am grünen Rasen absolvierten, am Montag. Der Grund: Sie gelten als sogenannte Kontaktpersonen, müssen erneut in Quarantäne. Beide sollen zuletzt mit einer Person Kontakt gehabt haben, die inzwischen positiv auf Corona getestet worden sein soll.