Krise bringt Rekord-Arbeitslosigkeit nach Kärnten

In den kommenden Wochen dürfte die Arbeitslosigkeit in Kärnten weiter ansteigen - denn noch ist unklar, wie lange uns die Corona-Krise wirklich noch begleiten wird. Dass die angeordneten Maßnahmen in gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen zu drastischen Veränderungen am Kärntner Arbeitsmarkt führen, weiß AMS-Landesgeschäftsführer Peter Wedenig: „Die positive Entwicklung der letzten Jahre und Monate kehrte sich in zweierlei Hinsicht um“. Einerseits liegt der Arbeitsmarkt brach - laut AMS gibt es in Kärnten um 40,7 Prozent weniger offene Stellen -, andererseits kommt es „derzeit zu einer massiven Freisetzung von Personal“.