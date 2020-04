Das müssen Sie jetzt über die Maskenpflicht wissen

Ab wann gilt die Maskenpflicht in Supermärkten?

Die Maskenpflicht in Supermärkten und Drogerien gilt ab Montag, 6. April. Werden bei einem geschäft aber schon vorher Masken ausgeteilt, so sind diese auch schon vor Montag zu tragen. In zahlreichen Geschäften in Kärnten und Osttirol gibt es bereits Masken, die von den Kunden gut angenommen werden.