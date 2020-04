NFL-Besitzer einigen sich auf Play-off-Reform

Die NFL-Teambesitzer haben sich auf eine Reform der Play-offs geeinigt! Demnach sollen ab kommender Saison 14 statt 12 der insgesamt 32 Teams der Profiliga in die K.o.-Runde einziehen. Nur die jeweils besten Mannschaften in der regulären Spielrunde in NFC und AFC erhalten für die erste Ausscheidungsrunde im Jänner 2021 ein Freilos. Bisher wurde dies den jeweils beiden besten Teams gewährt.