Grbic: Wäre er Fodas Kader-Überraschung gewesen?

So wie auch vor seiner Vertragsunterzeichnung im Sommer bei Clermont. „Ich sagte dem Trainer und Präsidenten, dass ich in dieser Saison meine 20 Tore schießen werde. Da waren beide kurz sprachlos“, scherzt der Ex-U21-Teamspieler. Der im Land des Weltmeisters auch mit Olympique Marseille in Verbindung gebracht wird. „Sie sind auf Stürmersuche. Ich wurde im Netz auf vielen Sportseiten markiert, und meine Freunde schickten mir die Berichte. Davon wusste ich nichts. Jedoch ist es schön, wenn dich solche Vereine auf dem Radar haben“, lacht Grbic.