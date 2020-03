Corona: Google sagt traditionellen Aprilscherz ab

Ein Modem-Modus für Nostalgiker, WLAN per Toilette oder eine Mars-Basis auf Google Maps (Bild unten): Google ist für seine Aprilscherze berühmt-berüchtigt. Doch heuer soll es erstmals keine geben: In einer internen E-Mail an alle Mitarbeiter sagte Marketing-Chefin Lorraine Twohill die lieb gewonnene Tradition für heuer ab.