Ehepaar plant Marathon auf Balkon zu laufen

Die Vereinigten Arabischen Emirate, zu denen Dubai gehört, haben wegen der Coronavirus-Pandemie strikte Ausgangsbeschränkungen verhängt. Zwischen Donnerstag und Sonntag gilt eine nächtliche Ausgangssperre. Auf dem höchsten Wolkenkratzer der Welt, dem Burj Khalifa in Dubai, leuchtete am Mittwoch der Slogan „Stay Home“ (Bleiben Sie zu Hause). Bisher wurden in den Emiraten mehr als 150 Infektions- sowie zwei Todesfälle registriert.