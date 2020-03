Asfinag: Rastplätze und Stationen weiter geöffnet

Rastplätze sind die Parkplätze mit den Sanitäranlagen und teilweise Automatenversorgung, Raststätten sind die Tankstellen. Die Einrichtungen sind sowohl für Pkw- als auch für Lkw-Fahrer geöffnet. Mobilität müsse für alle, die nun für die Gesellschaft im Einsatz sind, weiterhin möglich sein. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass die Versorgung in Österreich gut aufrechterhalten wird. Wir sind in enger Abstimmung mit unseren Nachbarländern und beobachten die Situation auch an den Grenzübergängen genau“, so Gewessler.