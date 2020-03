Karl Markovics: „Nähe kann man trotzdem zeigen“

Bis dato wurden online mehr als 100.000 Euro für Menschen, die es schon vor der Krise sehr schwer hatten, gegeben - dafür ein aufrichtiges und herzliches Dankeschön! Mit dem gesammelten Geld hilft die Caritas in ihren 36 Caritas-Sozialberatungsstellen in ganz Österreich sowie in zahlreichen Projekten - u.a. in der „Gruft“, Mutter-Kind-Häusern, dem Suppenbus oder Heimen für wohnungslose Menschen.