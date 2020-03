Lockt Star-Coach Mourinho ÖFB-Ass auf die Insel?

50 Millionen Euro?

Sabitzer gehört zu den wichtigsten Bausteinen in der Mannschaft rund um RB-Coach Julian Nagelsmann. Dieser vertraute dem 26-Jährigen in Abwesenheit von Willi Orban auch die Kapitänsbinde an. Für Sabitzer, dessen Vertrag in Leipzig noch bis 2022 läuft, muss Mourinho wohl tief in die Tasche greifen. Von einer Ablösesumme in der Höhe von 50 Millionen Euro ist die Rede.