Ehemaliger Sturm-Goalie zum „Nichtstun“ verdammt

Während sich der Frühling allmählich im Land breit macht, sitzt Ehmann brav in seiner Wohnung. Die er nur in den dringendsten Fällen verlässt. Der Steirer will kein unnötiges Risiko eingehen, denn auch bei den Hellenen wütet das Coronavirus immer schlimmer. „Schulen, Unis und vieles mehr hat längst geschlossen“, erzählt der U21-Teamgoalie, der aber das Land nicht verlassen darf. „Der Verein hat uns mitgeteilt, dass wir nicht nach Hause fliegen dürfen. Wir müssen bereit sein, falls die Zwangspause ein Ende hat.“ So gut es halt möglich ist, hält sich Ehmann daheim fit. Und versucht die viele Freizeit wenigstens sinnvoll zu nützen. „Ich habe inzwischen angefangen, die griechische Sprache zu lernen. Ein guter Zeitvertreib!“