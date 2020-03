„Schatz, schau, was da wieder im Facebook steht“

Fangen wir mal mit - wie ich es nenne - „Nachrichten zweifelhaften Ursprungs“ an: Da liegt Wuhan plötzlich mitten in den USA, in Österreich gibt es bereits 300 Corona-Tote, das Haustier kann einen mit Blicken anstecken und - mein persönlicher Favorit in Sachen Fake News - Kokain ist das Wundermittel gegen Covid-19, weshalb mexikanische Drogenkartelle das Virus in die Welt gesetzt haben sollen. Was einer geeichten Journalistin sofort absurd vorkommt, erscheint manch einem in Zeiten steigender Unsicherheit aber durchaus plausibel.